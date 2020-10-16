CEV'den yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen genel kurulda başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Sırp Boricic, 36 üye federasyonun oyunu alarak 4 yıl daha başkanlık yapmaya hak kazandı. Estonyalı aday Hanno Pevkur ise 19 oyda kaldı.

Boricic, 2015'ten bu yana CEV başkanlığı görevini yürütüyor.