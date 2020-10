'Alegorik Teşhis'i görmek için son iki hafta

Grafiti sanatçısı olan Reach Geblo, “Alegorik Teşhis” isimli Labirent Sanat’taki ilk kişisel sergisinde tuvalleştirdiği duvarları sergi alanına taşıyarak hem deneyimini aktarır hem de eğitimli ve yetkin eliyle resimlerini paylaşıyor. Geblo'nun tanıdığı, bir şeyler paylaştığı arkadaşlarının portrelerinden oluşan sergi, sanat severlerden gelen yoğun ilgi üzerine 14 Kasım'a kadar uzatıldı.

Labirent Sanat'ın Tepebaşı'ndaki yeni mekanında sanat severlerle buluşan sergideki portreler için sanatçı, "Portrelerin üzerindeki mavi ve kırmızı renkler birer renk değil, tüm sokak deneyimini yaşarken önce sesiyle uyaran sonra da grileri bozmayı yasaklayanın ışığıdır. Mavi ve kırmızı, en soğuk ve en sıcak ana renklerdir, mavi uzaktan kırmızı da yakından çok net hissedilir" diyor.

​

Sergide Reach Geblo, yaşadıklarını şahitleriyle birlikte izleyiciyle paylaşıyor. Sokaktaki özgür ve eş zamanlı kısıtlı alanı sergi mekanına taşıyan Geblo, "Her bir tuval farklı malzemeleriyle kalıcılıklarını hissettirirler çünkü sokakta bu resimler her an gri bir boyayla örtülme tehlikesindedirler." diyor.