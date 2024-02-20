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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Alâeddin Yavaşca Pera Müzesi'nde anılıyor

        Alâeddin Yavaşca Pera Müzesi'nde anılıyor

        Güzin Değişmez ve Doç. Dr. Adnan Çoban 25 Şubat'ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek olan 'Doğumunun 98. Yılında Alâeddin Yavaşca' konserinde ünlü bestekârın eserlerini seslendirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 20.02.2024 - 00:07
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        Alâeddin Yavaşca Pera Müzesi'nde anılıyor
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) maddi manevi destekçisi Alâeddin Yavaşca anısına düzenlenen “Doğumunun 98. Yılında Alâeddin Yavaşca” konseriyle devam ediyor. Misafir solistler Güzin Değişmez ve Doç. Dr. Adnan Çoban, 25 Şubat’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek konserde ünlü bestekârın eserlerini seslendirecek.

        Alâeddin Yavaşca
        Alâeddin Yavaşca

        Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

        Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.

        Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

        Saz Sanatçıları

        Osman Nuri Özpekel - Ud

        Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

        Taner Sayacıoğlu - Kanun

        Lütfiye Özer - Kemençe

        Gamze Ege Yıldız - Tanbur

        Volkan Ertem - Viyolonsel

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        #Alaeddin Yavaşca
        #Pera Müzesi
        #konser
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