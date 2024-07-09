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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin, ölümlü set kazasında canlı yayınla yargılanacak - Magazin haberleri

        Alec Baldwin, ölümlü set kazasında canlı yayınla yargılanacak

        Alec Baldwin'in, 3 yıl önce 'Rust' filminin setindeki ölümcül silahlı kaza nedeniyle 'kasıtsız adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Baldwin'in ön duruşması, TV'den canlı olarak yayınlandı. Jürinin seçimiyle bugün başlayacak olan ana duruşma da canlı olarak yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:05
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        • 1

          Alec Baldwin, hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olduğu 'Rust' filminin setindeki ölümcül silahlı kaza sonrası yargılanıyor. Ünlü oyuncu, set kazasının gerçekleştiği New Mexico'da ön duruşmaya çıktı.

        • 2

          Santa Fe Bölge Adliyesi'ndeki ön duruşma, Court TV'den canlı olarak yayınlandı. Bugün, jüri seçimiyle başlayacak olan ana duruşma da canlı olarak izleyicilere sunulacak.

        • 3

          Alec Baldwin, Ekim 2021'de gerçekleşen set kazasında, 'Rust' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in vurularak öldürülmesi olayında 'kasıtsız adam öldürmeyle' suçlanıyor.

          Alec Baldwin, film setinde bir sahnenin provasını yaparken, kullandığı silahın gerçek mermisiyle Halyna Hutchins'i öldürmüş, yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

        • 4

          Tabancanın gerçek mermi içermemesi gerekiyordu ve setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, olaydaki rolü nedeniyle zaten adam öldürme suçundan hüküm giymişti. Ancak cezasına itiraz etmiş ve savcılığın, bu olayı kanıtlamasına yardımcı olabilecek delilleri gizlediğini iddia etmişti.

        • 5

          Alec Baldwin, suçsuz olduğunu öne sürerken, savcılar onun, sette silah kullanırken ölümlü silahlı kazaya yol açacak şekilde dikkatsiz davrandığını iddia ediyor.

          Alec Baldwin'in duruşmada ifade verip vermeyeceği belli değil.

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