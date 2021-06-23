İkili, dokuz aylık oğulları Eduardo ile üç aylık kızları Lucia'yı kucaklarına aldı. Daha büyük olan diğer çocukları ise anne ve babalarının yanında yürüyerek objektiflerin karşısına geçti. En büyüğü 7 yaşında olan çocukların uslu durması ve kameralara poz vermeleri de dikkatlerden kaçmadı.