Alec Baldwin'den dokuzuncu çocuk açıklaması
İlk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden 7 çocuğu olan Alec Baldwin, dokuzuncu çocuğu düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi
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Alec Baldwin, katıldığı podcast yayınında yeniden baba olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. 8 çocuk babası olan 66 yaşındaki oyuncu; "Sabah dört çocuğunu okula bırakıp eve gelen tanıdığım tek kişi benim ve eve geldiğimde hâlâ beni bekleyen 3 çocuğum var" şeklinde esprili bir yanıt verdi.
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Alec Baldwin'in en büyük kızından bir de torunu bulunuyor. Baldwin, "Eşim Hilaria ile tanıştık, evlendik ve dokuz yıl içinde yedi çocuğumuz oldu. Bu çılgınlık" dedi.
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Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin çiftinin Carmen (10), Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5) Maria (3), Eduardo Pao Lucas (3) ve Ilaria (16 aylık) adlarında çocukları var.
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Alec Baldwin'in ayrıca şimdi 70 yaşında olan eski eşi Kim Basinger'dan 28 yaşındaki kızı Ireland bulunuyor.
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"ARTIK OLMAZ"
Alec Baldwin, başka çocuk yapıp yapmayacağı sorulduğunda; "Ah dostum, bana bu soruyu sormaya nasıl cesaret edersin? Sanırım artık bitti" diye yanıt verdi.
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"HER DEFASINDA BİR BEBEK DAHA DİYORUZ"
Alec Baldwin; "Hilaria ile ne zaman en küçük bebeğimiz iki yaşına gelse, 'Belki de bir bebek daha zamanıdır, sadece bir bebek daha' deriz. Sonuçta 7 çocuğumuz var" sözleriyle dikkat çekti.
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Hilaria Baldwin de geçen yıl verdiği bir röportajda, eşi Alec ile benzer ifadeler kullanmıştı.
En küçük bebeği için "Bu muhtemelen, kesinlikle, neredeyse tamamen son bebeğim" diyen Hilaria Baldwin; "Bunu söylemekten her zaman korkuyorum. Geçenlerde hamile kıyafetlerimi kaldırıyordum ve kendi kendime 'Onları vermekten korkuyorum. Çünkü o zaman hamile olduğumu öğreneceğim' dedim" ifadesini kullanmıştı.
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"DOKTOR VAZEKTOMİ ÖNERİYOR"
40 yaşındaki Hilaria Baldwin, kadın doğum doktorunun, her hamile kaldığında vazektomi (cerrahi yöntemle erkeklerin sperm kanallarının kesilmesi) önerdiğini itiraf etmişti.
Hilaria Baldwin; "Ne zaman bir bebeğim olsa, doğum doktorum vazektomi doktorunun adını bir kağıda yazıyor ve ben bunu eve Alec'e getiriyorum ama henüz yapmadı" demişti.
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Baldwin çifti ilk olarak 2011'de ilişkilerine başladı, 2012'de evlendi.
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