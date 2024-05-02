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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin'den dokuzuncu çocuk açıklaması - Magazin haberleri

        Alec Baldwin'den dokuzuncu çocuk açıklaması

        İlk evliliğinden bir, ikinci evliliğinden 7 çocuğu olan Alec Baldwin, dokuzuncu çocuğu düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:08
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        • 1

          Alec Baldwin, katıldığı podcast yayınında yeniden baba olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. 8 çocuk babası olan 66 yaşındaki oyuncu; "Sabah dört çocuğunu okula bırakıp eve gelen tanıdığım tek kişi benim ve eve geldiğimde hâlâ beni bekleyen 3 çocuğum var" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

        • 2

          Alec Baldwin'in en büyük kızından bir de torunu bulunuyor. Baldwin, "Eşim Hilaria ile tanıştık, evlendik ve dokuz yıl içinde yedi çocuğumuz oldu. Bu çılgınlık" dedi.

        • 3

          Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin çiftinin Carmen (10), Rafael (8), Leonardo (7), Romeo (5) Maria (3), Eduardo Pao Lucas (3) ve Ilaria (16 aylık) adlarında çocukları var.

        • 4

          Alec Baldwin'in ayrıca şimdi 70 yaşında olan eski eşi Kim Basinger'dan 28 yaşındaki kızı Ireland bulunuyor.

        • 5

          "ARTIK OLMAZ"

          Alec Baldwin, başka çocuk yapıp yapmayacağı sorulduğunda; "Ah dostum, bana bu soruyu sormaya nasıl cesaret edersin? Sanırım artık bitti" diye yanıt verdi.

        • 6

          "HER DEFASINDA BİR BEBEK DAHA DİYORUZ"

          Alec Baldwin; "Hilaria ile ne zaman en küçük bebeğimiz iki yaşına gelse, 'Belki de bir bebek daha zamanıdır, sadece bir bebek daha' deriz. Sonuçta 7 çocuğumuz var" sözleriyle dikkat çekti.

        • 7

          Hilaria Baldwin de geçen yıl verdiği bir röportajda, eşi Alec ile benzer ifadeler kullanmıştı.

          En küçük bebeği için "Bu muhtemelen, kesinlikle, neredeyse tamamen son bebeğim" diyen Hilaria Baldwin; "Bunu söylemekten her zaman korkuyorum. Geçenlerde hamile kıyafetlerimi kaldırıyordum ve kendi kendime 'Onları vermekten korkuyorum. Çünkü o zaman hamile olduğumu öğreneceğim' dedim" ifadesini kullanmıştı.

        • 8

          "DOKTOR VAZEKTOMİ ÖNERİYOR"

          40 yaşındaki Hilaria Baldwin, kadın doğum doktorunun, her hamile kaldığında vazektomi (cerrahi yöntemle erkeklerin sperm kanallarının kesilmesi) önerdiğini itiraf etmişti.

          Hilaria Baldwin; "Ne zaman bir bebeğim olsa, doğum doktorum vazektomi doktorunun adını bir kağıda yazıyor ve ben bunu eve Alec'e getiriyorum ama henüz yapmadı" demişti.

        • 9

          Baldwin çifti ilk olarak 2011'de ilişkilerine başladı, 2012'de evlendi.

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