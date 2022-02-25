Gelir bağışlandı

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Zafer Kozanoğlu başkanlığında kurulan Kültürel Dönüşüm Derneği, Ferhat Göçer ile anlamlı bir işbirliğine imza attı. Göçer’in Sabahattin Ali’nin aşkları, heyecanları, hüzünleri ve hasretlerini sahnelediği 'Aldırma Gönül Müzikali'nin geçtiğimiz gün Zorlu’daki gösterimi, Kültürel Dönüşüm Derneği ev sahipliğinde gerçekleşti.

İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaların katılarak destek verdiği müzikalden elde edilen gelir, Sabahattin Ali’nin müzisyen kızı Filiz Ali’nin Ayvalık’ta açtığı konservatuarda eğitim gören gençlerin yararlanması için konservatuara bağışlandı.

Anlamlı geceye katılan davetliler Ferhat Göçer’in usta yorumu karşısında keyifli anlar yaşarken bir taraftan da Sabahattin Ali’nin Türk edebiyatına bıraktığı şiirleri dinleme ve eserlerine eşlik etme fırsatı buldu.

Ferhat Göçer - Berrin Zorlu - Zafer Kozanoğlu

Ezel Akay’ın yönettiği müzikalde Ferhat Göçer seyircilere duygu dolu bir gece yaşattı. Göçer, Çocuklar Gibi’, ‘Melankoli’, ‘Göklerde Kartal Gibiydim’, ‘Ben Gene Sana Vurgunum’, ‘Aldırma Gönül’, ‘Geçmiyor Günler’, ‘Dağlar’, ‘İstek’ ve ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz şarkılarını izleyicilerle koro halinde söyledi ve gecenin sonunda ayakta alkışlandı.