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        Haberler Magazin Aldığı kilolarla gündem olmuştu! Adriana Lima bir döndü pir döndü!

        Aldığı kilolarla gündem olmuştu! Adriana Lima bir döndü pir döndü!

        Adriana Lima, oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden 4 ay sonra podyuma çıkmış ve aldığı kilolar sebebiyle görenleri şaşkınlığa uğratmıştı. Dünyaca ünlü model son sosyal medya paylaşımıyla görenleri büyüledi. İşte Adriana Lima'nın son hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 11:07
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          Victoria’s Secret’ın “The Icon” kampanyasında Naomi Campbell, Gisele Bündchen ve Adriana Lima gibi dünyaca ünlü modeller boy gösterdi. Lima bir dönem aldığı kilolarla gündem olmuş olsa da son hali büyüledi!

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          Victoria’s Secret’ın “The Icon” kampanyasında kamera karşısına geçen isimler arasında Hailey Bieber, Adut Akech, Emily Ratajkowski gibi ünlü modeller yer aldı.

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          Podyuma veda eden Adriana Lima, aldığı kilolar ile sevenlerini üzmüştü. Ünlü model Victoria Secret'in kampanyası kapsamında sosyal medya hesabından yeni pozunu yayınladı. Lima verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

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          Adriana Lima'nın "THE ICON BY VICTORIA’S SECRET COLLECTION" notuyla yayınladığı gönderisine sevenlerinden 261 bin beğeni ve 2000'in üzerinde yorum geldi.

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          İşte Adriana Lima'nın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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