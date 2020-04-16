Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Silopi'nin Kösreli köyü kırsalında yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının önceki gün infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır'ın memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde yas var.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Halit Gülser'in de kuzeni olduğu öğrenilen Sağır'ın ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.
Yasin Sağır'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ailesi, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.
- "Borçları bitirdikten sonra yanıma gelecekti, kısmet olmadı"
Şehidin ağabeyi Mesut Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Sağır, kardeşinin ev borcunu ödemek için yaklaşık 25 gün önce Şırnak'a gittiğini belirtti.
Sağır, kardeşinin 4 yıl önce evlendiğini ifade ederek, "Onu kendi iş yerime alacaktım. Kardeşimin ev borcu vardı. Borçları bitirdikten sonra yanıma gelecekti, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Bu olayda parmağı olan herkesin Allah belasını versin. İnşallah bu kan durur. Kardeşim zararsız bir insandı. Allah rahmet etsin." diye konuştu.
- "Bu zor şartlarda Şırnak'a çalışmaya gitti"
Şehidin dayısı Hamdullah Kapçak, yeğeniyle bir dönem birlikte çalıştıklarını belirterek, "Çok gariban bir insandı. Borcu vardı. İnşaat işinde çalışıyordu. Kendine ev almış, borcun altına girmişti. Bu zor şartlarda Şırnak'a çalışmaya gitti. Aldığımız bu haberle hepimiz yıkıldık. Acımız büyük. Başımız sağ olsun." dedi.
- "Allah şehadetini kabul etsin"
Şehidin kuzeni Mustafa Yalçın, devletten tek isteklerinin katillerin bulunması olduğunu söyledi.
"Allah bunun intikamını hem bu dünyada hem de öbür dünyada alacaktır." ifadesini kullanan Yalçın, devletten şehidin kanının yerde bırakılmamasını beklediklerini anlattı.
Yalçın, şehit kuzeni Halit Gülser'in ardından acılarının ikiye katlandığını dile getirdi.
Kuzeni Yasin'in borçları nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"Yasin gerçekten çok gariban bir insandı. Borçlarını dile getirmezdi, gururlu bir insandı. Borcunu bitirmek için uzun süredir iş arıyordu. Şırnak'ta kendisine iş buldu. Aslında babası gitmesini istemiyordu, mecburen gitti. Çalışırken Hakk'a yürüdü. Allah şehadetini kabul etsin. Dünya tatlısı bir insandı. Tek tesellimiz de onun şerefli bir şekilde şehadete yürümesi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!