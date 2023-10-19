Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 19 Ekim Perşembe ATV yayın akışı
ATV'nin ikinci yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören dizisi Aldatmak, bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı soruları ile ilgili merak konusu oldu. Her Perşembe günü saat 20:00'de ekranlara gelen dizinin, bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili son durumu derledik...
- 1
Son olarak 41. bölümüyle ekranlara gelen Aldatmak dizisi yeni bölümü sosyal medyada gündem olmuş durumda. Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı dizinin, milli yas nedeniyle akıbetine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
- 2
ALDATMAK DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, kanalın yayın akışında görünüyor ancak milli yas nedeniyle ertelenme ihtimali de söz konusu.
Aldatmak'ın yeni bölümüne dair resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.
- 3
ALDATMAK 42. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.
-
- 4
Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.
Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır. Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.
- 5
19 EKİM PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Safir
- 6