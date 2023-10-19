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        Haberler Televizyon Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 19 Ekim Perşembe ATV yayın akışı! Aldatmak yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        Aldatmak dizisi bu akşam var mı, yok mu? 19 Ekim Perşembe ATV yayın akışı

        ATV'nin ikinci yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören dizisi Aldatmak, bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı soruları ile ilgili merak konusu oldu. Her Perşembe günü saat 20:00'de ekranlara gelen dizinin, bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili son durumu derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:39
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        • 1

          Son olarak 41. bölümüyle ekranlara gelen Aldatmak dizisi yeni bölümü sosyal medyada gündem olmuş durumda. Vahide Perçin ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı dizinin, milli yas nedeniyle akıbetine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        • 2

          ALDATMAK DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak, kanalın yayın akışında görünüyor ancak milli yas nedeniyle ertelenme ihtimali de söz konusu.

          Aldatmak'ın yeni bölümüne dair resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak.

        • 3

          ALDATMAK 42. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir.

        • 4

          Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise, Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

          Oylum'un bebeği için verdiği savaşa elinden geldiğince destek olmaya çalışan Güzide için ailesini bir arada tutmak git gide zorlaşmaktadır. Bu süreçte en büyük dayanağı olan Sezai, İpek ile Güzide'yi nihayet tanıştırır. İpek, daha ilk karşılaşmada Güzide'yi büyük bir ikilem içinde bırakmak üzeredir.

        • 5

          19 EKİM PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Aldatmak

          00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

          01:20 Safir

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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