        Aldatıcı reklamlara 7 ayda 156,8 milyon lira para cezası uygulandı - İş-Yaşam Haberleri

        Aldatıcı reklamlara 7 ayda 156,8 milyon lira para cezası uygulandı

        Reklam Kurulu, yılın 7 aylık döneminde aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulama tespit edilen 875 dosya hakkında 156,8 milyon lira idari para cezası kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 11:51 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:51
        Aldatıcı reklamlara 156,8 milyon lira ceza
        Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulunun, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı korumak amacıyla yürüttüğü denetim ve incelemeleri aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

        Kurulun, temmuz ayı toplantısında, sağlık ürünleri ve gıda takviyeleri, emlak ilanları, turizm tanıtımları, iletişim ve finans hizmetleri, sosyal medya etkileyicileri ve dijital içerikler gibi alanlara yönelik reklam ve ticari uygulamaları gündeme aldığına işaret edilen açıklamada, toplantıda, 134 dosyanın karara bağlandığı, ⁠⁠122 dosyanın da mevzuata aykırı bulunduğu bildirildi. Açıklamada, söz konusu dosyalar hakkında durdurma cezası uygulandığı, 15 milyon 733 bin 665 lira idari para cezası kesildiği ve 3 dosya hakkında da tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli kararı alındığı aktarıldı.

        "Tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğiz"

        Kurul tarafından bu yılın ocak–temmuz döneminde 970 dosya hakkında görüş ve değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar kapsamında 875 dosya mevzuata aykırı bulunmuştur. Bu dosyalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte 156 milyon 856 bin 697 lira idari para cezası uygulanmıştır. 73 dosyada da erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Reklam Kurulu kararlarıyla yalnızca tüketicilerin aldatılmasının önüne geçilmemekte, ilgili sektörlerde etik dışı tanıtımların neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi, indirim ve fiyat bilgisi içeren yanıltıcı reklamlara karşı fiyat dengesinin korunması da sağlanmaktadır. Bakanlık olarak, tüketicilerin ihtiyaç ve hassasiyetlerini istismar eden, mevzuata aykırı her türlü aldatıcı, yanıltıcı ve haksız ticari uygulamaya karşı gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

