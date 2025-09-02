Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alcaraz ve Pegula, yarı finale yükseldi - Beşiktaş Haberleri

        Alcaraz ve Pegula, yarı finale yükseldi

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz ve ABD'li Jessica Pegula, yarı finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 23:40 Güncelleme: 02.09.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alcaraz ve Pegula, yarı finale yükseldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanyol Carlos Alcaraz ve ABD'li Jessica Pegula, Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta adını yarı finale yazdırdı.

        New York kentinde düzenlenen turnuvada korta çıkan 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Çek Jiri Lehecka (20) ile karşılaştı.

        Bir saat 56 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen Alcaraz, kariyerinin 9. grand slam yarı finaline yükseldi.

        Şu ana kadar set vermeyen 22 yaşındaki tenisçi, yarı finalde Novak Djokovic-Taylor Fritz maçının galibiyle eşleşecek.

        Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, dünya klasmanının 62 numarası Barbora Krejcikova'yı 6-3'lük setlerle yenerek son 4 isim arasına kaldı.

        Geçen yılın finalisti Pegula, yarı finalde Aryna Sabalenka-Marketa Vondrousova maçının kazananıyla karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Önce çocuğunu sonra kendini attı
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        WSJ: Yapay zeka destekli dronlar Ukrayna'da kullanılmaya başladı
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı!
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Habertürk Anasayfa