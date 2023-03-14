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Haberler Tenis

Alcaraz, 100 galibiyete 2. en hızlı ulaşan erkek tenisçi oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarındaki 132. maçına çıkan Carlos Alcaraz, 100. galibiyetini alarak 2. en hızlı dalya diyen erkek tenisçi oldu

Giriş: 14.03.2023 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
Alcaraz, 100 galibiyete 2. en hızlı ulaşan erkek tenisçi oldu
AA

Indian Wells Masters Turnuvası'nda Tallon Griekspoor'u 2-0 (7-6, 6-3) yenen 19 yaşındaki Alcaraz, son 16 turuna yükseldi.

Dünya sıralamasının 2. basamağındaki İspanyol raket böylece John McEnroe'dan (131 maç) sonra ATP düzeyinde 100 galibiyete 2. en hızlı ulaşan tenisçi olarak kayıtlara geçti.

Alcaraz bu alanda Andre Agassi (135), Rafael Nadal (137), Mats Wilander ve Jimmy Connors (138), Boris Becker (140), Novak Djokovic (143), Roger Federer (169) gibi yıldız isimleri geride bıraktı.

2022 ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Alcaraz, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan en genç erkek tenisçi olmuştu.

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