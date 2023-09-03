Alberto Giuliani: “Her maçın kendine özgü bir hikayesi var”

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2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda dördüncü maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Başantrenör Alberto Giuliani, karşılaşma öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Fransa ve Romanya maçlarını değerlendiren Giuliani, "Her maçın ayrı bir hikayesi var. Fransa ve Romanya maçında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Maçın bazı bölümlerinde kötü oynadık. Romanya maçında hücumda çok iyi oynadık. Ama serviste iyi değildik. Yunanistan maçında da hücumlarımızın yanına servislerimizi ekledik ve iyi oynadık. Umarım böyle oynamaya devam ederiz. Daha iyi olacağız. Sadece performans olarak değil, oyuncularım sahaya kalplerini de koydular. Çok önemli bir galibiyet aldık. Çünkü sıralamada bizim önümüzü açacak bir galibiyet oldu. Pazartesi zor bir maç oynayacağız. Takımların istatistikleri turnuvalarda her zaman birbirlerine yakındır. Portekiz’in biraz farklı bir karakteri var. Onlar da yüksek seviyede oynuyorlar" ifadelerini kullandı.