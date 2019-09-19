Albayraklar \u015eirketler Grubu, T\u00fcrkiye ye yenilenebilir enerji tesisleri kurmak \u00fczere d\u00fcnya devleri ile Dubai de ortakl\u0131k s\u00f6zle\u015fmesi imzalad\u0131. Albayraklar \u015eirketler Grubu ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, T\u00fcrkiye de g\u00fcne\u015f enerji santrallerinin yan\u0131 s\u0131ra petrol ve savunma teknolojileri ba\u015fta olmak \u00fczere farkl\u0131 sekt\u00f6rlere yat\u0131r\u0131m yapmak amac\u0131yla\u00a0Albayraklar Almaden Global Enerji A\u015e kuruldu. Kurulan \u015firketin hissedarlar\u0131 aras\u0131nda, Global Investments Group Ba\u015fkan\u0131 Bahreyn Kraliyet Ailesinden Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck g\u00fcne\u015f enerjisi paneli \u00fcreticilerinin ba\u015f\u0131nda gelen ve merkezi \u00c7in de bulunan Almaden firmas\u0131n\u0131n \u00dcst Y\u00f6neticisi (CEO) Dan Tseng ve Y\u00f6netim Kurulu \u00dcyesi Wen Kai Hsu, Al Reyami & Muhyealdeen International firmas\u0131ndan Naser Muhyealdeen bulunuyor. \u00d6zel sekt\u00f6r haricinde devletin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alan\u0131 (YEKA) ve G\u00fcne\u015f Enerjisi Santralleri (GES) ihalelerine de girmeye haz\u0131rlanan yeni dev ortakl\u0131k firmas\u0131, T\u00fcrkiye ye toplam 3 milyar dolar\u0131n \u00fczerinde yat\u0131r\u0131m yapmay\u0131 planl\u0131yor. TC Dubai Ba\u015fkonsolosu Mustafa \u0130lker K\u0131l\u0131\u00e7 ve Dubai Ticaret Ata\u015fesi Ahmet Canl\u0131 n\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 imza t\u00f6reninde\u00a0Albayraklar Grup Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Adnan\u00a0Albayrak,\u00a0Albayraklar Grup CEO su Sertan Ay\u00e7i\u00e7ek, Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, Wen Kai Hsu ve Naser Muhyealdeen haz\u0131r bulundu. Dubai de ger\u00e7ekle\u015ftirilen imza t\u00f6reni sonunda yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalarda, yat\u0131r\u0131mlara vakit kaybetmeden ba\u015flanaca\u011f\u0131 belirtilirken, yeni ortakl\u0131k firmas\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye de yar\u0131m kalan GES projelerini tamamlamak i\u00e7in de teklif vermeye haz\u0131r oldu\u011fu vurguland\u0131. \u00d6te yandan yat\u0131r\u0131mlar\u0131n sadece T\u00fcrkiye ile s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmay\u0131p\u00a0Albayraklar \u00fczerinden T\u00fcrkiye nin kom\u015fu \u00fclkelerine de a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \u00a0