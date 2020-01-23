SON DAKİKA!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta katıldığı oturumda Türkiye'nin borç karnesinin çok sağlam olduğunu söyledi. Albayrak "Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredilerinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var." dedi.
'SON 5 YILDA ÖNCEKİ 5 YILLA KIYASLAYINCA İHRACAT PERFORMANSIMIZ ÇOK DAHA İYİ'
'SON 16 YILDA ALTYAPI VE ENERJİYE ÇOK YATIRIM YAPTIK'
Bakan Albayrak, 'Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık" diye konuştu.
'TCMB'NİN TEK SORUMLULUĞU FİYAT İSTİKRARI DEĞİL, FİNANSAL İSTİKRARI DA GÖZETMELİ'
Bakan Albayrak soru üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tek sorumluluğunun fiyat istikrarı olmadığını, finansal istikrarı da gözetmesi gerektiğini kaydetti. Albayrak "TCMB en az FED kadar bağımsız" dedi.
Türkiye'de hem üretim hem de nüfusun arttığını belirten Albayrak "Üretim tarafında çok rekabetçi bir özel sektörümüz var. İhracat yapıyoruz, üretim yapıyoruz ne gerekirse yapıyoruz. Mali politika tarafında güçlü bir bilançomuz var, teşviklerimiz var" diye konuştu.
'BU YIL İSTİKRARLI TEK HANE ENFLASYON BEKLİYORUZ'
Küresel çerçevede en çok belirsizlikten endişelendiğini dile getiren Albayrak "Herkes her ülke bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bazı dönemlerde 2009'daki yerde değiliz. Ekonomik açıdan daha koordineli haldeyiz. Yeni ticaret anlaşmalarının zamanı. Bir şekilde siyasi açıdan baktığımızda liderliğe ihtiyacımız var. Belirsizlikten daha fazla bir şeylerin belli olması için liderliğe ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
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