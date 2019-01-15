Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı maç yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenirken Sarı-Kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak stat çıkışında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. TRT Spor'un haberine göre Albayrak'a "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna yetişecek mi?" sorusu soruldu. Galatasaraylı yönetici bu soruya "Biz de çok merak ediyoruz." yanıtını verdi.

Bu arada Albayrak'ın devre arasında transfer yapılacağına dair daha önce attığı tweet'leri silmesi sosyal medyada gündem oldu.