Albaraka Türk mesai saatlerini değiştirdi

AA

Albaraka Türk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamada, bankanın genel müdürlük ve şubelerinde çalışma saatlerinin dünden itibaren saat 09.00-16.30 olarak değiştirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, tüm müşterilerin bankacılık işlemleri için Albaraka dijital dağıtım kanallarından Albaraka mobil ve Albaraka internet şubesi üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet alabileceği belirtildi.