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Albaraka Türk'ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu start-up hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj'ın dördüncü dönem girişimcileri belli oldu. Ön hızlandırmayı tamamlayan 34 girişim arasından seçilen 20 ekip 9 ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak.

Programın 4'üncü döneminin, Albaraka Garaj'ın bugüne kadar en yüksek sayıda girişimciye ev sahipliği yaptığı dönem olduğu bilgisi verildi.

Albaraka Garaj'ın 4'üncü dönem start-up'ları arasında ,Advopass, BankingO, Blindlook, Car4Future, Ebabil, Efilli Rıza, Flamingio, Fon Radar, Freightest, Future DNA, HiFace, Hiwell, Kutu.ai, KVIS, RTEX, SeaTech, SFM Yazılım, Stajyeristiyorum, Syntonym ve Vaysis yer alıyor.

Yeni nesil girişimcileri Albaraka Garaj ile desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. 4'ümcü dönemde de 20 girişime ev sahipliği yaparak bu zamana kadar en çok girişimi ağırladığımız bir döneme başlayacağız. Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj'da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj'ın tüm imkanlarından yararlanarak hem start-up'larını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacak" açıklamasında bulundu.