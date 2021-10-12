2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 21:00'de Alman ekibi Alba Berlin'e konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ALBA BERLIN FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Alba Berlin Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.