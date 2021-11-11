2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 22:00'de Alman ekibi Alba Berlin'e konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ALBA BERLIN ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Alba Berlin Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.