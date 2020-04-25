AA

Kulüplerden yapılan açıklamada, İspanya'nın Bask bölgesindeki sağlık kuruluşlarına 166 bin koruyucu maske, 100 bin çift eldiven, 93 bin koruyucu önlük ve 2 bin 400 koruyucu gözlük olmak üzere 361 bin 400 adet ekipman gönderildiği belirtildi.

Sağlık kuruluşlarına temin edilen ekipmanların bedelinin yaklaşık 800 bin euro olduğu ifade edildi.