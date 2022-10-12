Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Alassane Ndao'nun sakatlığıyla sarsıldı.

Antalyaspor Kulübü, Alassane Ndao'nun fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve 5 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Senegalli futbolcu bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 6 maça çıkarken gol ya da asist katkısı üretemedi.