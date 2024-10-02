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        Haberler Gündem Güncel Alaşehir'de öğrenciye 80 TL'ye yemek | Son dakika haberleri

        Alaşehir Belediyesi'nde öğrencilere 80 TL'ye yemek

        Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kongre Parkı'nda belediyenin öğrencilere yönelik hizmeti başladı. Belediyenin öğlen yemeği hizmetinde öğrenciler 4 çeşit yemeğe 80 TL ödeyecek. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sağlıklı beslenmenizi istiyoruz. Diyetisyenlerimiz günlük menüleri çocuklarımıza göre düzenleyecekler. Çocuklarımızı dengeli beslemeye çalışacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:54
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        Alaşehir'de öğrenciye 80 TL'ye yemek
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        Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, öğrencilere öğlen yemeği hizmeti başlattı. Alaşehir Kongre Parkı'nda hafta içi her gün 4 çeşit yemekten oluşan öğlen yemeği hizmeti verilecek.

        Her gün tabldot usulü hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, öğrenci kartını göstererek 4 çeşit yemeğe 80 TL ödeyecek. Uygulama hem öğrencileri hem de velileri sevindirdi.

        "DİYETİSYENLERİMİZ DÜZENLEYECEKLER"

        "Öğrencilerimize sahip çıkıyoruz" sloganıyla başlatılan çalışmanın ilk gününde öğrencilerle buluşan ve öğrencilere ilk yemek servisini yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yeni bir uygulama başlattık. İnşallah beğenirsiniz, menülerimizi takip edin. Her hafta değişik menüler çıkartacağız. Ekonomik bir fiyat olacak. Belki bir sandviç fiyatına olacak. Sizlere 4 çeşit yemek sunacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sağlıklı beslenmenizi istiyoruz. Diyetisyenlerimiz günlük menüleri çocuklarımıza göre düzenleyecekler. Çocukların hem fiziksel, hem de ruhsal gelişimleri beslenmelerine bağlı. Çocuklarımızı dengeli beslemeye çalışacağız. 80 TL gibi bir fiyat alıyoruz, o da bizim maliyetimiz" dedi.

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        "DIŞARIDA BİR TOST 75-80 TL"

        Yemeğe gelen öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi: "Yemekler çok güzel olmuş, dışarıda bir tost 75-80 TL. Kantinde yiyeceğimiz bir çeşit yemeğe karşılık, burada 4 çeşit, güvenli ve tertemiz yemeği 80 TL'ye yiyoruz. Maddi durumu olmayanlar için çok güzel bir çalışma. Ayrıca okullara yakın bölgelerde güvenilir sosyal tesislerin bulunması bizler için birer şans. Belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz."

        "GÜVENLİ VE TEMİZLİĞİN YANINDA FİYAT DA UYGUN"

        Çocuklarını yemek için Kongre Parkı'na getiren öğrenci velileri ise şunları söyledi: "Çok güzel bir çalışma olmuş. Öğlen gelirken, çocuğumun isteği olan patates cipsi yaptıracaktım, bir restorana sordum 100 TL dediler. Sadece bir patates cipsi, teşekkür ettim ve almadan, ayrıldım. Çocuğumu alıp buraya geldim. Ama burada o fiyatın altında, güvenli, tertemiz meyvesi, çorbası, pilavı ve ana yemeği 4 çeşit yemek yiyebiliyoruz. Güvenli ve temizliğin yanında fiyat olarak da gayet uygun. Belediye başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz."

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