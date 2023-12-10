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        Haberler Yaşam Alaşehir'de deve güreşi şenliği

        Alaşehir'de deve güreşi şenliği yapıldı

        Manisa'nın Alaşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen deve güreşleri şenliğinde çevre il ve ilçelerden gelen 120 deve güreşti. Güreşleri çok sayıda vatandaş takip etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:30
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        Alaşehir'de deve güreşi şenliği
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        Manisa'nın Alaşehir Belediyesi organizasyonunda deve güreşleri şenliği düzenlendi. Cumhuriyet Parkı sahasındaki şenlikte çevre il ve ilçelerden gelen 120 deve güreşti. Güreşleri çok sayıda vatandaş takip etti.

        Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemine dikkati çekerek, "Biz de bu kültürü yaşatmak için buradayız. Gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Tabi ki doğaya, insana, hayvana ve çevreye saygılı bir yaklaşımı hep beraber ön planda tutuyoruz. Buradaki develerimizin ağızlarında ağız bağlıkları var ve birbirlerine zarar vermiyorlar, ip bağlayıcılar, ayırıcılar var, onlara zarar vermesini engelliyorlar" diye konuştu.

        Belediye Başkanlığı Kupası final güreşinde Buldanlı Canbazoğlu ile Nazillili Eraybey karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen güreşi Nazillili Eraybey kazandı. Kupayı, Öküzcüoğlu verdi.

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        #son dakika haberleri manisa
        #alaşehir deve güreşi şenliği
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