Alarm veren tablo! Eylül ayı yağışlarında çarpıcı düşüş!

Türkiye genelinde, eylülde yağışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 azaldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Eylül 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar eylülde yağış ortalaması metrekareye 24,9 kilogram olarak gerçekleşti.
Metrekare başına geçen yıl eylülde 29,4 kilogram olan yağış miktarı geçen ay 19,3 kilogramda kaldı.
AA'da yer alan habere göre, Türkiye genelinde Eylül 2022 yağışları, hem ortalamanın hem de geçen yılki yağışların altında gerçekleşti. Yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 23, geçen yıl eylül ayına göre yüzde 34 azalış gözlendi.
Bölgelere bakıldığında yağışlar Karadeniz dışındakilerde azaldı. En fazla azalma yüzde 87 ile Güneydoğu Anadolu'da, yüzde 82 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi. Ege Bölgesi geçen ay, son 18 yılın en düşük eylül yağışını aldı.
Güney ve İç Ege, Marmara'da Çanakkale ve Tekirdağ, İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Batı ve Orta Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağışlar normale göre yüzde 80'den fazla azaldı.
Türkiye'de geçen ay en fazla yağışı, Karadeniz Bölgesi aldı. Bartın, Giresun, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta geçen ayın yağış miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.
YAĞIŞLI GÜN SAYISI EYLÜLDE 4,7 OLDU
Rize 238,8 kilogram ile en yüksek, Mardin ve Şırnak 0,2 kilogram ile en düşük yağışı aldı. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 97 ile Muğla'da gerçekleşti.
1991-2020 yılları arası için 4,2 gün olan Türkiye geneli yağışlı gün sayısı ise eylülde ortalama 4,7 olarak gerçekleşti.
Geçen ay İstanbul'un batısı, Karadeniz Bölgesi ile Kars ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde 10-15 gün aralığında yağış görüldü. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağışlı gün sayısı 1 günün altına düştü.
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