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Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya koronavirüs pandemisi Asya ve Avrupa'dan sonra da şimdi de ABD'yi vuruyor. Dünyada en çok vakanın gözüktüğü ABD'de yaklaşık 530 bin kişide koronavirüs görülürken, ölü sayısı 20 bini aştı.

ABD'yi ise 163 bin vaka ile İspanya, 152 bin vakayla İtalya, 130 bin vakayla Fransa ve 125 bin vakayla Almanya takip ediyor. Türkiye'de ise 52 bin vatandaş koronavirüse yakalanırken, bin 101 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 bin kişi de iyileşerek hastanelerden taburcu oldu.

AVUSTRALYA'DA CAN KAYBI 59

Avustralya’da 3 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 59’a yükseldi.

Tazmanya, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle tedavi altına alınan 1'i kadın 3 kişi Devonport, Adelaide ve Sydney kentlerinde hayatını kaybetti. Yaşanan 3 can kaybıyla Avustralya genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 59’a, yaklaşık 350 bin kişiye yapılan testler sonucunda belirlenen vaka sayısı da 6 bin 303’e yükseldi.

Öte yandan Kovid-19 nedeniyle hastalananlardan 3 bin 141 kişi de iyileşmiş durumda.

YENİ ZELANDA'DA VAKA SAYISI 1330

Kovid-19 vakaları hakkında basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield, bugün virüse yakalandığı belirlenen 18 kişiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayının bin 330’a çıktığını açıkladı.

Toplam 14 kişinin halen çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu belirten Dr. Bloomfield, bunlardan 5’inin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Koronavirüsten 4 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda’da Kovid-19 nedeniyle hastalanan 471 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda’da 25 Mart'tan itibaren OHAL ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

ABD'DE HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 30 AZALDI

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.

NASA'nın internet sitesinde yayınlanan Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD’nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi.

NASA’dan yetkililer, nitrojen dioksitin ulaşım ve elektrik üretimi için tüketilen fosil yakıtından kaynaklandığını belirterek, hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Boston, New York ve Başkent Washington DC hattında görülen hava kirliliğindeki düşüşün geçici olduğuna da dikkat çeken yetkililer, evde kalma talimatının kaldırılması halinde verilerin tekrar eski seviyesine çıkabileceğini belirtti.

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

Morton, Twitter hesabından gönderilen yardımların fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkürlerimi ifade etmek isterim." diye yazdı.

Yardımların 14 ton olduğunu vurgulayan Morton, "Bu cömert hediye, İngiltere ile Türkiye arasındaki dostluğun gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

OSMANLI'NIN İRLANDA YARDIMI AKLA GELDİ

Türkiye'nin İngiltere'ye yardım göndermesi yazılı ve görsel basında da haber olurken, İngilizler sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye teşekkür etti.

Sean McGrinder adlı bir Twitter kullanıcısı 1845 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında Osmanlı'nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, "Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye." diye yazdı.

KORUYUCU EKİPMAN SIKINTISI VE ÖLÜMLER ÖZÜR DİLETTİ

Kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede 19 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, İçişleri Bakanı Priti Patel, "İnsanlar başarısızlıklar olduğunu düşünüyorsa özür dilerim." dedi.

"DEĞERLİ KAYNAK"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca da dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

YARDIMLAR

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye dün tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri maske, N95 maske ve tulumdan oluşurken, paketlerin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilmişti.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.