Alarko yolcu uçaklarını kargo uçağına dönüştürecek

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Alarko Holding havacılık alanında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurduğunu açıkladı

Holding'den KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000 TL sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Söz konusu şirket, "Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuş olup 26.09.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir."

Açıklamada yeni şirketin faaliyet konusu "Özellikle büyük gövdeli yolcu uçaklarının kargo uçaklarına dönüşüm ve modifikasyonun yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi, ilgili uluslararası lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalar ile söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işleri" olarak belirtildi.