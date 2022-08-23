Poşetler zorladı

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Alara Koçibey ile sevgilisi Eren Morova, çıktıkları alışveriş turunda görüntülendi.

Bir alışveriş merkezinde mağazaları dolaşan ikili, ağır görünen poşetlerini çıkışta bıraktıkları araca taşıdı. Görüntülenmekten rahatsız olan Koçibey ile Morova, ardından hızlıca oradan uzaklaştı.

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