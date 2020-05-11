Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına bugün iki grup halinde yaptığı antrenmanlarla devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."