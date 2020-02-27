27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, ellerinden geleni yapıp, ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini belirterek, "Hepimiz çok iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz." dedi. Almanya doğumlu orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Ceyhun Gülselam, Bayer Münih altyapısında başladığı futbol hayatını Türkiye'de sürdürüyor. Trabzonspor ve Galatasaray'ın formalarını da giyen orta saha oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da 1,5 yıldır top koşturuyor.
Ceyhun Gülselam, Aytemiz Alanyaspor'un Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sonrası AA muhabirine, takımda iyi bir dönem geçirdiğini söyledi.
Performansını değerlendirmeyi çok sevmediğini anlatan Gülselam, "Burada kendimi rahat ve iyi hissediyorum. İyi bir takıma denk geldim. Bundan dolayı da iyi oynadığımı düşünüyorum. Son 1,5 yılda iyi bir performans gösterdim. İnşallah bunu sürdürüp Alanyaspor'a daha fazla katkı sağlarım." diye konuştu.
"İYİ BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK"
Gülselam, turuncu-yeşilli takımda geçen yıl lige iyi başlamadıklarını ancak bu yıl bunun tersinin gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:
"İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sonra da lige iyi başladık. İki sezon arasındaki fark şuydu, bu yıl alt sıralardan erken kurtulduk. Altlarda olduğunuz zaman takım olarak rahatlamak istersiniz. Ondan sonra da hedeflere odaklanırsınız. Biz de maç maç düşünen bir ekip olduğumuz için üst taraflara oynayalım değil de geçen yıldan daha iyi bir yerde kapatmak istiyorduk. Bu yıl da maçtan maça baktık ve iyi gittik. Performanslarımız bizi başka hedeflere yönlendirdi. Biz de elimizden geleni yapıp, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."
"GENÇLERBİRLİĞİ VE SİVAS MAÇINI İYİ OYNAYARAK KAYBETTİK"
Futbolcu ve teknik ekip olarak karşılaşmalardan zevk aldıklarını aktaran Gülselam, ligde bir kaç hafta lider konumda olduklarını da hatırlattı. Bunun kendileri için bir motivasyon olduğunu vurgulayan Gülselam, son üç karşılaşmadaki puan kayıplarının kendilerinde stres oluşturmadığını bildirdi.
Çok yoğun bir fikstürlerinin olduğuna değinen Gülselam, "Kupa maçı, Kadıköy'de Fenerbahçe maçı ve ardından Gençlerbirliği ve Sivas maçı. Üstelik Gençlerbirliği ve Sivas maçını iyi oynayarak kaybettik. Son iki maçtaki yenilgiler takımda bir öz güven kaybına neden olmadı. Hepimiz çok iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. O anlamda çok büyük bir sıkıntı yok. Onları da unutup önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.
Hayatının en önemli parçasının futbol olduğuna değinen Gülselam, kendisini iyi hissettiği sürece oynayacağını belirtti.
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