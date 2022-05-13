Alanyaspor’dan kupa maçı hakemine tepki

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Demir Grup Sivasspor'la oynadıkları maçtaki hakem kararlarına ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor ile oynadığımız yarı final rövanş maçında yediğimiz beraberlik golü öncesinde olmayan faulü uyduran, arkasından bir de rakibimiz lehine olmayan bir korner uyduran hakem Atilla Karaoğlan vicdanen rahat mı? Merak ediyoruz. 3-5 metreden net pozisyonları görememesi akıl alır gibi değil. Golle sonuçlanan bu bariz hataları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hakemin eleştirildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Saha kenarındaki top toplayıcıların sürekli topları sağa sola atarak taç atışlarını geciktirmeye çalışması üzerine 4'üncü hakem Can Cengiz, 'Benim öncelikli görevim değil. Şu an sahaya odaklandım' diyerek olayı geçiştirmek yerine, saha komiserine görev verip, top toplayıcıların yerlerini zamanında değiştirebilirdi. Ayrıca maçın 2'nci yarısında 2 kez sahaya 2'nci top atılarak oyunu yavaşlatma çabaları da ev sahibi Demir Grup Sivasspor'a yakışmadı. Görüyoruz ki hem sahadaki oyun anlamında, hem de saha dışındaki kuralların işlemesi konusunda Türk futbolunun Avrupa'da yol alabilmesi için daha çok uzun yıllara ihtiyaç var."