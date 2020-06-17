Alanyaspor’da kupa hazırlıkları tamam

Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2’nci maçı hazırlıklarını bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basın kapalı geçen idmanda Teknik Direktör Erol Bulut’un gözetiminde futbolcular taktik çalışmaları yaptı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Antrenmanı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile çok sayıda taraftarlarımız da izledi. Antrenmanın ısınma bölümünü izleyen taraftarlar ise meşaleler yakarak, tezahüratlarıyla turuncu yeşilli ekibe destek verdi. Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, Teknik Direktör Erol Bulut’tan ise yarın oynanacak maç için galibiyet istedi.