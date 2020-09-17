UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ventspils'i 5-1 mağlup eden Norveç temsilcisi Rosenborg, Alanyaspor'un rakibi oldu. Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak.

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