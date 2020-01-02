02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm maçlarda forma giyen 32 yaşındaki Portekizli kaleci Marafona, toplam 1530 dakika sahada kaldı.
Aytemiz Alanyaspor'da en fazla süre alan oyuncular içerisinde Anastasios Bakasetas (1398 dakika),Emmanouil Siopis (1371 dakika),Welinton Souza Silva (1350 dakika),Mayele Fabrice Nsakala (1350 dakika) ve Efecan Karaca (1310 dakika) ön plana çıktı.
İLK YARIYI 6. SIRADA TAMAMLADI
Süper Lig'de sezona çok iyi bir başlangıç yaparak 8 hafta liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı 6. sırada tamamladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasıyla haziran ayında Akdeniz ekibinin başına geçen teknik direktör Erol Bulut, turuncu-yeşillere tarihinin en iyi lig başlangıcını yaptırdı.
Süper Lig'in ilk 10 haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ise sahasında mağlup eden, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından ise birer puan çıkaran Aytemiz Alanyaspor, 19 puan toplama başarısı gösterdi.
Ligin 3. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu, 11. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilmesiyle Demir Grup Sivasspor'a kaptıran Akdeniz ekibi, sonraki karşılaşmalarda ise inişli çıkışlı grafik sergiledi.
Turuncu-yeşiller, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 29 puanla 6. sırada tamamlamayı başardı.
GOL YÜKÜNÜ CISSE SIRTLIYOR
Aytemiz Alanyaspor, 17 haftalık periyotta 31 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.
Alanya ekibinin kaydettiği 31 golün 12'sinde Papiss Cisse imzası bulunuyor. Ligde Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile aynı gol sayısıyla gol krallığında ilk sırada bulunan Senegalli 34 yaşındaki oyuncu, takımının gol yükünü sırtladı.
Cisse'yi 4'er golle Anastasios Bakasetas, Junior Fernandes ve Djalma Campos takip etti.
SADECE 1 KIRMIZI KART ÇIKTI
Aytemiz Alanyaspor, 17 haftalık bölümü 1 kırmızı ve 39 sarı kartla tamamladı. Akdeniz ekibi, Trabzonspor önünde Junior Fernandes'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Turuncu-yeşillerde ilk devre en çok sarı kartı Ceyhun Gülselam (7) görürken, onu Mayele Fabrice Nsakala (5) takip etti.
FUTBOLCULARIN İLK YARI RAPORU
|Futbolcu
|Maç sayısı
|Süre
|Sarı kart
|Kırmızı kart
|Gol
Jose Carlos Marafona
|17
|1530
|-
|-
|-
|Anastasios Bakasetas
|17
|1398
|3
|-
|4
|Emmanouil Siopis
|16
|1371
|4
|-
|-
|Welinton Souza Silva
|15
|1350
|4
|-
|2
|Mayele Fabrice Nsakala
|15
|1350
|5
|-
|-
|Efecan Karaca
|16
|1310
|3
|-
|-
|Papiss Cisse
|15
|1219
|4
|-
|12
|Ceyhun Gülselam
|16
|1209
|7
|-
|3
|Steven Roy Caulker
|13
|1090
|-
|-
|-
|Junior Fernandes
|15
|1049
|-
|1
|4
|Georgios Tzavellas
|8
|647
|2
|-
|-
|Wanderson De Souz Carneiro (Baiano)
|7
|615
|2
|-
|-
|Djalma Campos
|13
|591
|1
|-
|4
|Juan Francısco Moreno Fuertes (Juanfran)
|6
|510
|1
|-
|-
|Yacıne Bammou
|13
|468
|1
|-
|1
|Onur Bulut
|7
|381
|1
|-
|1
|Salih Uçan
|11
|367
|-
|-
|-
|Musa Çağıran
|10
|180
|-
|-
|-
|Kaan Kanak
|2
|180
|1
|-
|-
|Tayfur Bingöl
|1
|4
|-
|-
|-
|Umut Güneş
|1
|2
|-
|-
|-
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