Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'a 2-1 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, maç sonu hakem Volkan Bayarslan ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.
"BİZİM İÇİN OYNAMASI ZORLAŞIYOR"
Maçta bir penaltılarının verilmediğini belirten İtalyan teknik adam, "Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum ama maçın yönetimi de mağlubiyette biraz etkili oldu. Bir penaltı pozisyonu var, kartlar var... Böyle olunca, bizim için oynaması da zorlaşıyor." dedi.
"İNANILMAZ POZİSYONLAR YAKALADIK"
Farioli maçla ilgili ise, "Takımım inanılmaz performans gösterdi. İlk 15 dakika inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Galatasaray ilk frikikte golü attı. İkinci gol, Mertens diyecek bir şey yok. Galatasaray son dönemde rakibini öldüren bir takım. İnanılmaz performans gösteriyorlar." ifadesini kullandı.