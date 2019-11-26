26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bulut, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geride bıraktıkları Göztepe maçını futbolcularla değerlendirdiklerini söyledi.
Maçta neleri eksik yaptıklarını, nerelerde kendilerini iyileştirmeleri gerektiğini futbolcularla konuştuklarını aktaran Bulut, hataları azaltıp oynayacakları MKE Ankaragücü maçında doğruları yaparak üç puanı düşündüklerini dile getirdi.
Göztepe maçında da üç puanı düşündüklerini ama istedikleri gibi olmadığını anlatan Bulut, "Yine gol pozisyonlarına giren takım olduk ama haftalardır aynı şeyi yaşıyoruz. Üretiyoruz ama maalesef istediğimiz o golü bulamıyoruz. Bunu kıracağız, inşallah bu hafta kırarız, ondan sonra çıkışa geçmek istiyoruz. Son maçlarda sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle oturmuş 11 ile sahaya çıkamadık." diye konuştu.
Takım olarak sorunu çözeceklerini belirten Bulut, "Nasıl ilk haftalarda dört galibiyeti üst üste aldıysak, iyi oyun oynadıysak. Bundan sonra da birlikte hareket edip maçları kazanmaya devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Devre arasında takıma transfer takviyesi isteyip istemeyeceğine yönelik soruya Bulut, "Biraz daha zamanımız var. Yönetimle oturacağız ama tabii birkaç transfer düşünüyoruz. Transfer yapmamız lazım. Çünkü ikinci yarı daha çekişmeli geçecek." cevabını verdi.
Erol Bulut, şöyle konuştu:
"Şu an yakaladığımız 19 puan var. Bu iyi bir durum. Lige çıktığından bu yana ligin ilk yarısını hep 18 puanda kapatan bir Alanyaspor vardı. Biz şu an 12. haftadayız ve 19 puandayız. Alanyaspor en iyi sezonunu yaşıyor ama bu yeterli mi, yeterli değil. 19 puanda kalmamamız lazım. Bunu ilk yarının bitimine kadar daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. İnşallah bunu önümüzdeki beş hafta içerisinde daha iyi yerlere getiririz."
Öte yandan, Alanyaspor'un ısınma hareketleriyle başlayan idmanı, basına kapalı taktik çalışmayla sona erdi. İdmana sakatlıkları nedeniyle Lokman Gür ve Juanfran katılmadı.
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