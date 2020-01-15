Süper Lig Cemil Usta Sezonu devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa’dan 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek ile 1.5 yıllık ve Ümraniyespor’dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş’ı da 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Devre arasına girdiğimiz bugünden bu tarafa hem ben hem teknik direktörümüz aynı şeyleri konuştuk. 2 tane transfer planladığımızı ancak mevcut kadrodan ayrılanlar olursa da ona göre transfer yapabileceğimizi söylemiştik. Göründüğü gibi bugün 2 transferimize imza attırıyoruz. Tercihlerimizi Türk oyunculardan yana kullandık. Zaten yabancı oyuncuya da ihtiyacımız da yok. Mevcut kadromuz zaten yeterli ama tabi takımımıza takviye için belirlediğimiz bölgelere hem orta sahaya hem santrfor mevkiine transfer gerçekleştirdik. Ben Mustafa’nın (Pektemek) takıma katkı sağlayacağını ve yeniden Alanya’da iş yapabileceğine inanıyorum, güveniyorum. Emircan da (Altıntaş) bildiğiniz gibi Ümraniyespor’da çıkış yapan son yıllarda herkesin takdirini kazanan bir kardeşimiz. Emircan’ın da burada amaçladığı hedefe daha da yukarılara çıkmayı hedeflediği için kadromuza kattık. Emircan’dan da beklentimiz çok onun da başarılı olacağını düşünüyorum. Her iki oyuncumuzun transferi de camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, kaleciler Haydar Yılmaz ve İsmail Ünal’n kampa alınmasından sonra yeni bir kaleci transferi yapılıp yapılmayacağıyla ilgili olarak da, “Kaleciyle alakalı biliyorsunuz şuanda Eray var. Altyapıdan bir kaleci daha var. Şu anda kaleciyle alakalı bir sıkıntımız yok. Transferin bitişine daha var hocamızla da konuştuktan sonra o konuyla ilgili de bir düşünce oluşabilir. Kulübümüze uygun bir kaleci olursa düşünebiliriz ama şuan için düşünmüyoruz. Şu anda başka mevkilere de transfer yapmayı düşünmüyoruz. Ancak transferin son gününe kadar neler olur bilemiyorum” diye konuştu.