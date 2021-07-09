Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Cristian Borja ile bir yıl beraber çalışacaklarını söyledi.
Borja'nın çok önemli bir futbolcu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "İnşallah bunu da ligde herkes görecek. Borja, zaten geçen sene bizim transfer listemizde birinci sıradaydı. Geçen sene kısmet olmadı. Bu seneye kısmet oldu. İnşallah onunla birlikte çok iyi işler yapacağız." diye konuştu.
Cristian Borja'nın Alanyaspor'a katkı yapacağına inandığını anlatan Çavuşoğlu, her zaman en iyi futbolcuyu almaya çalıştıklarını vurguladı.
Transferde geç kalmış olabileceklerini ancak iyi futbolcuları almanın da kolay olmadığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bizim kadromuza gelenlerin hepsi de ilk 11'de oynayabilecek futbolcular. İyi futbolcuyu getirmek kolay değil. Bunun için tabii ki bir süreç olacak. Zaten gördüğünüz gibi imza attırmaya başladık. Gelmeye başladılar. İşte bugün Cristian geldi. Yakın zamanda da diğer futbolcularımız gelir. Kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir zaman güvenleri boşa çıkarmadık. Çünkü en iyisini almaya çalışıyoruz. Cristian Borja da onlardan biri. Bundan sonra alacağımız futbolcular da yine en iyileri olacak."
Cristian Borja ise Alanyaspor gibi büyük bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.
Geçen sezon da Alanyaspor'a gelmek istediğini ancak transferinin gerçekleşmediğini anlatan Borja, "Burada beklentinin farkındayım. Son 3-4 senedir Alanyaspor çok büyük işler yapıyor. Çok büyük oyuncuları var, takip de ediyorum. Geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce kampa katılarak, arkadaşlarımla tanışıp antrenmanlara çıkmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamaların ardından Cristian Borja, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
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