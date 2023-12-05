Alanyaspor Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor. Günün sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede Alanyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. İşte, bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine dair bilgiler...
- 1
Alanyaspor Kocaelispor karşılaşması için nefesler tutuldu. Gün itibariyle 5. tura yükselecek son takımı belirleyecek zorlu mücadelede her iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden heyecanla beklenen Alanyaspor Kocaelispor maçıyla ilgili detaylar...
- 2
ALANAYSPOR KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Tek maç üzerinden oynanacak olan Alanyaspor Kocaelispor karşılaşması bu akşam saat 21:00'da başlayacak.
- 3
ALANYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Kocaelispor mücadelesi A Spor'dan canlı yayınlanacak.
A SPOR CANLI YAYIN İZLE
-
- 4
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Lima, Aliti, Efecan Karaca, Cordova, Oğuz Aydın, Sisto, Coelho, Augusto, Yusuf Özdemir, Novais
- 5
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik, Daniel Joao Santos Candeias, Atila Turan, Mert Çölgeçen, Joao Pedro Reis Amaral, Burak Öksüz, Barış Alıcı, Oğuz Ceylan, Douglas Wıllıan Da Sılva Souza