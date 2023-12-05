Alanyaspor Kocaelispor karşılaşması için nefesler tutuldu. Gün itibariyle 5. tura yükselecek son takımı belirleyecek zorlu mücadelede her iki takım da mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden heyecanla beklenen Alanyaspor Kocaelispor maçıyla ilgili detaylar...