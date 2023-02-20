AA

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de başlayacak ve tüm geliri depremzede vatandaşlara bağışlanacak hazırlık karşılaşmasının biletlerinin satışına başlandı.

Biletler, "https://passo.com.tr/tr/etkinlik/alanyaspor-galatasaray-hazirlik-mac-bileti-passo/4605319" linki üzerinden alınabilecek.

Bu arada Corendon Alanyaspor da aynı maçla ilgili paylaşımda bulundu. Karşılaşmanın Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacağı bilgisi verilen paylaşımda, "Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, bilet satış paylaşımını bu tweeti alıntılayarak gerçekleştirdi.

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