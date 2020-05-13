Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde iki grup halinde sahaya çıkan futbolcular ilk olarak kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra top kapma çalışması yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Alanyaspor çalışmalarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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