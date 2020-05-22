Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tessileri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00’de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması yapan futbolcular antrenmanı geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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