Alanyaspor Gaziantep FK maçı için geri sayım başlamış durumda. Ziraat Türkiye Kupası'da adını yarı finale yazdırmak isteyen ik takım, çeyrek final turunun son maçında karşı karşıya geliyor. İşte şimdiden merakla beklenen Alanyaspor Gaziantep FK maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Gaziantep FK maçı bugün saat 20:30'da başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI YAYIN