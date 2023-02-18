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Maçın geliri depremzedelere bağışlanacak

Alanyaspor - Galatasaray hazırlık maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

Giriş: 18.02.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
Alanyaspor - Galatasaray maçının geliri depremzedelere bağışlanacak
İHA

Galatasaray ile Alanyaspor, 26 Şubat Pazar günü saat 18.00’de Kırbıyık Holding Stadyumu’nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek ve tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden 'Yaralarımızı birlikte sarıyoruz' başlığı ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray ve Corendon Alanyaspor 26 Şubat Pazar günü saat 18.00’de hazırlık maçında bir araya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır" denildi.

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