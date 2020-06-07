Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da üçüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ‪"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize üçüncü kez uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.