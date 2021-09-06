Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü olarak teknik direktör değişikliğine gittiklerini söyledi.
Alanyaspor Kulübüne hizmet eden Çağdaş Atan'a emekleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Çağdaş hocama bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Kulübümüzün yeni teknik direktörü çok değerli Bülent Korkmaz hocam." dedi.
Bülent Korkmaz ile daha önce de çalışmayı düşündüklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları ifade etti:
"O zaman hocam başka bir kulüpte teknik direktörlük yapıyordu. Şimdi kısmet oldu. Hocama başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte yönetim kurulu olarak hocamızın her türlü yanında destekçisi olacağız. Bülent Korkmaz hocamla kulübümüz kaldığı yerden daha ileriye gidecektir. İnanıyoruz. Hep birlikte başaracağız. Hem kulübümüze hem de hocamıza hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız, belasız güzel bir sezon geçirmeyi nasip etsin."
"OYUN SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Alanyaspor'a 1 yıllık imza atan Bülent Korkmaz ise Alanya ekibinin Süper Lig'de çok başarılı sezonlar geçirdiğini belirtti.
Alanyaspor'un Türk futbolunda kendi içerisinde kurumsal olan, doğru düzgün işleyen ender kulüplerden birisi olduğuna işaret eden Korkmaz, "Burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyum ve heyecanlıyım. Burada süregelen o performansı sürdürmeye çalışacağız. Ekibimiz ve oyuncularımızla beraber bu işin üstesinden geleceğiz. İki tarafa da hayırlı olsun." diye konuştu.
Korkmaz, öncelikli hedefinin oyuncuların performansını yükseltmek olduğunu vurguladı.
Daha önceki sezonlarda iyi oyunculardan iyi performanslar alındığını kaydeden Korkmaz, şöyle devam etti:
"Alanyaspor'a; keyif veren, mücadele eden, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan bir oyun oynatmak istiyoruz. Bugüne kadar Alanyaspor'un yaptığı en doğru işlerden bir tanesi doğru oyuncuları bulması. Evet, bu sene çok büyük bir değişim oldu. Ama o değişimde gelen oyuncuların kaliteli oyuncular olduğunu biliyorum. İyi oyuncular olduğunu biliyorum. Onların performansını yükseltmem lazım. Öncelikle oyun sistemini değiştireceğiz."
Çağdaş Atan'ın belirlediği oyun sistemine saygı duyduğunu dile getiren Korkmaz, "Onun da hizmetleri oldu. İyi işler yaptı. Biz o sistemden farklı bir sisteme geçeceğiz. Çok kısa bir dönemde olmasa da analizlerimizle, teori ve uygulamayla bunu sahaya yansıtacağız. Bunları yaptıktan sonra maç kazandıkça hedef daha da ortaya çıkacak. Ama öncelikle takım halinde oynamayı, doğru şekilde oynamayı başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
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