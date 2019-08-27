Alanyaspor, 2016 yılında Samsunspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüze 3 sezondur hizmet eden orta saha oyuncumuz Taha Yalçıner ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze olan hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Taha, 3 sezonda Alanyaspor'da toplamda 65 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 3 gol 3 asist yaptı. Taha 2019-2020 sezonundaki ilk iki maçta kadroda yer aldı ancak hiç forma şansı bulamadı.