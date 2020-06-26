Turuncu-yeşilli takımdaki futbolcular, teknik ekip ve görevli personel, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde korona virüs testine tabi tutuldu. Kulüp Doktoru İsmail Yetkin tarafından, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle yapılan testlerin tüm sonuçları negatif çıktı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimize ve personelimize uygulanan korona virüs testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır” denildi.